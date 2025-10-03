Kean rientra in attacco: sta di nuovo a lui dopo il lavoro personalizzato

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Moise Kean dalla squalifica. Domenica contro la Roma toccherà a lui. L'attaccante non ha preso parte all’allenamento di rifinitura di mercoledì mattina: niente che non fosse previsto. Per lui era stato programmato un lavoro specifico focalizzato sulla forza e quindi più duro del solito, visto che a differenza dei suoi compagni di squadra poteva beneficiare dell’intera settimana per la preparazione della sfida con la Roma.

Oltretutto la prossima settimana sarà convocato verosimilmente in Nazionale, motivo per cui non potrà svolgere il lavoro previsto dallo staff della Fiorentina per i propri giocatori. In poche parole Pioli conta di poter schierare un Kean più che pronto ad affrontare gli avversari giallorossi, in forma e temibili. La squadra viola ha bisogno più che mai dei gol del suo capocannoniere della scorsa stagione, anche per portare a casa finalmente i primi tre punti in campionato.