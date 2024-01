KEAN, Monza spinge, Viola in stand-by e c'è l'Atletico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Arrivano aggiornamenti su Moise Kean, in uscita dalla Juventus e al centro di voci di mercato, accostato anche alla Fiorentina. Per Sportitalia la Fiorentina è in una fase di stand-by: "Alla Fiorentina piace Kean, ma il club viola fin qui non si è materializzato" mentre il Monza continua a spingere visto che Galliani sta ragionando su alcuni attaccanti in uscita.

Ed oltre ai club di serie A si sono fatti avanti anche quelli esteri. Oltre all'interesse del Rennes, che però non avrebbe avuto contatti diretti, spunta anche l'Atletico Madrid che è preoccupato per le condizioni fisiche di Depay e che potrebbe fare un sondaggio nei prossimi giorni.