Kean insostituibile. È uno dei soli 4 italiani a non aver ancora saltato un minuto in A
Nelle scorse ore sulle pagine online di TMW si è stilato un elenco riguardante i giocatori italiani più impiegati finora in questa Serie A. La Fiorentina è la terza squadra che usa più giocatori "domestici" e fra questi c'è Moise Kean che rientra tra i soli quattro che non ha ancora saltato nemmeno un minuto. Assieme al centravanti viola ci sono Matteo Gabbia e Gianluca Mancini, che si aggiungono a Enrico Delprato. Questa, in particolare, la situazione degli italiani utilizzati finora da Pioli:
Moise Kean - 540’
Luca Ranieri - 482’
Rolando Mandragora - 428’
Hans Nicolussi Caviglia - 285’
Jacopo Fazzini - 266’
Roberto Piccoli - 260’
Nicolò Fagioli - 228’
Pietro Comuzzo - 209’
Cher Ndour - 92’
Niccolò Fortini - 77’
Mattia Viti - 59’
Eddy Kouadio - 45’
Fabiano Parisi - 13’
Luca Lezzerini - 0’
Tommaso Martinelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 2.984
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati