KEAN, Giocatore che sblocca più partite in Serie A

In una giornata storta per la Fiorentina che non è riuscita, nonostante l'iniziale vantaggio e la superiorità numerica per circa un'ora di gioco, a battere il Torino ed uscire dal momento negativo, Palladino può godersi una nota lieta, Moise Kean. Il centravanti piemontese ha segnato la rete del momentaneo 1-0 gigliato e, come sottolineato dai dati Opta, è il calciatore che in Serie A ha firmato più volte la prima rete del match (5) in questa stagione di Serie A. Con quello di oggi l'ex Juventus è salito a quota 16 centri stagionali. Solo tre in meno rispetto al suo record di 19 reti realizzato nella stagione 2020-2021 con la maglia del PSG.