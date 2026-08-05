La Juventus spinge per avere Zirkzee: Pellegrino resta sullo sfondo

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus è ancora al lavoro per regalarsi un altro attaccante dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic. Il primo obiettivo dei bianconeri è Joshua Zirkzee: sono infatti in corso i contatti sia con il suo entourage sia con il Manchester United, che avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito.

L'attaccante olandese, seguito anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, è da tempo un pallino di Frederic Massara, che aveva già provato a portarlo alla Roma e ora potrebbe tentare di riportarlo in Serie A. Sullo sfondo resta anche Mateo Pellegrino del Parma, altro profilo accostato ai viola, ma al momento Zirkzee rimane la priorità della Juventus.