JUVENTUS, Non molla Nico e studia il colpo Edwards

Dopo aver visto sfumare il colpo Karim Adeyemi, la Juventus insiste per Nico Gonzalez e punta Marcus Edwards. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri non mollano l'esterno della Fiorentina e cercano di trovare l'accordo con i viola, ma al tempo stesso si sono avvicinati anche allo Sporting CP nelle ultime 24 ore per il classe '98, chiedendo informazioni per capire la fattibilità dell'eventuale affare.