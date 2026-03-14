Juventus, Milik convocato dopo infortuni infiniti dal 2024. Out Vlahovic
(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Arkadiusz Milik sì, Dusan Vlahovic no: è questa la decisione di Luciano Spalletti in vista della trasferta che attende la Juventus contro l'Udinese. Il polacco torna a disposizione e figura nell'elenco dei convocati, il serbo invece resta ancora a riposo e proverà a rientrare per la gara di sabato prossimo all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. E' sempre fermo ai box causa infortunio anche il laterale svedese Holm. (ANSA).
Milik in particolare rientra da una serie di infortuni che lo tengono fuori dal 2024, l'ultima gara risale al 7 giugno 2024, con la sua Nazionale quando si infortunò al ginocchio. Da allora il suo rientro è stato poi rimandato prima per complicazioni dopo l'operazione al menisco stesso (che ne richiese una seconda) poi per altri problemi muscolari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati