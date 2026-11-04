Juventus, McKennie out in Europa League: l'americano punta a tornare con la Fiorentina
La Juventus, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, si avvicina alla sfida europea contro l’AZ Alkmaar con diverse difficoltà di formazione. Spalletti dovrà fare i conti con una rosa ridotta e il club ha modificato la lista UEFA, inserendo Ekhator, appena rientrato da due lunghi stop, al posto di Locatelli per ampliare le soluzioni offensive.
Il problema principale riguarda la mediana, dove non ci sarà McKennie per un affaticamento muscolare. Le possibilità di turnover sono limitate e tra i candidati a scendere in campo figurano Gatti, Kelly, Cambiaso e Boga, rinvigorito dal gol contro il Napoli. L’americano verrà monitorato quotidianamente, con la trasferta di Firenze di domenica già nel mirino. Lo riporta il Corriere di Torino.
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