Champions League, le formazioni di Lens-Como e Porto- Napoli
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Quarta giornata del maxi-girone di Champions League. Stasera dalle ore 21 le italiane Como e Napoli saranno impegnate rispettivamente contro Lens e Porto. Queste le formazioni ufficiali dei due match.
Lens (3-5-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Thauvin, Haidar, Skoras; Ivanovic, Hazard.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Fernandes, Bednarek, Kiwior, A. Costa; Veiga, Rosario, Froholdt; Sainz, Silva, Pepe.
Napoli (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne; Hojlund.
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