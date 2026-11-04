Champions, il Como schianta 9-1 il Lens. Il Napoli perde 4-1 a Porto

Vittoria solare per il Como contro il Lens. I lariani dominano la partita dall’inizio alla fine, imponendosi con un risultato schiacciante e rifilando addirittura nove reti agli avversari, che riescono a trovare la via del gol soltanto in un’occasione. Protagonista assoluto dell’incontro è un glorioso Douvikas, autore di una splendida tripletta (7’, 32’, 57’). A completare la goleada ci pensano Nico Paz (40’), Da Cunha (47’), Kempf (53’), Liberali (62’), Baturina (69’) e Papaccioli (92’). Per il Lens, invece, l’unica marcatura porta la firma di Aguilar (65’). Grazie a questo successo il Como conquista tre punti preziosissimi e sale al quarto posto nel maxi-girone di Champions League, raggiungendo quota 9 punti e confermando il proprio ottimo momento.

Il Napoli crolla in casa del Porto

Serata decisamente negativa, invece, per il Napoli, che esce sconfitto per 4-1 dalla trasferta contro il Porto. I padroni di casa indirizzano la gara già nella prima parte del match grazie alla rete di Bednarek (11’), ma gli azzurri riescono momentaneamente a reagire trovando il pareggio con McTominay al 43’. Nella ripresa, però, il Porto prende nuovamente il controllo della partita e dilaga con le reti di Veiga (71’), Kiwior (80’) e Aghehowa, che chiude definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore al 90’. Una sconfitta pesante per la squadra partenopea, che resta così ferma a quota 3 punti e scivola al ventisettesimo posto in classifica complicando il proprio cammino nella competizione.