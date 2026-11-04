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Lutto per la morte di Rogora, arriva il cordoglio della Fiorentina sui social
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Lutto in casa Fiorentina per la scomparsa di Bernardo Rogora, uno dei protagonisti della squadra che nel 1969 conquistò il secondo Scudetto della storia viola. A ricordarlo è stata la stessa società gigliata attraverso i propri canali ufficiali, esprimendo il proprio cordoglio per la morte dell'ex calciatore.
Rogora ha collezionato 173 presenze e 5 reti con la maglia della Fiorentina, contribuendo a una delle stagioni più importanti nella storia del club. Nel suo palmarès in viola figurano anche la Coppa Italia conquistata nel 1965/66 e la Mitropa Cup del 1966, oltre al campionato vinto nel 1969. Sui social del club viola ecco il cordoglio per la scomparsa di Rogora:
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