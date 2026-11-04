Youth League: Fiorentina contro Kvaratskhelia jr, ecco la Dinamo Tbilisi

La Fiorentina Primavera passa in Youth League e vola in Georgia. Nel terzo turno della competizione europea i giovani viola si troveranno di fronte la Dinamo Tbilisi, formazione georgiana che può contare in rosa anche su un cognome piuttosto conosciuto: quello di Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha, ex Napoli e oggi protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain.

La Dinamo Tbilisi ha staccato il pass per il turno successivo al termine di un confronto particolarmente movimentato con il Copenaghen. I georgiani si erano imposti per 3-0 nella partita d'andata, ma al ritorno hanno subito lo stesso risultato, vedendo così annullato il vantaggio accumulato. Per stabilire la squadra qualificata sono stati necessari i calci di rigore, nei quali è stata proprio la formazione di Tbilisi a trovare il successo.

Sarà dunque la squadra georgiana a contendere alla Fiorentina - che oggi ha eliminato il Semptevri Sofia (5-0 all'andata al Viola Park, 0-3 oggi in Bulgaria) l'accesso alla fase successiva della Youth League. Occhi puntati anche su Tornike Kvaratskhelia, chiamato a incrociare il proprio percorso con quello dei viola: il cognome è già di quelli che attirano l'attenzione e le qualità sono luccicanti, adesso toccherà al campo raccontare il resto. Doppio confronto, andata il 25 novembre a Tbilisi e ritorno il 9 dicembre al Viola Park.