Grave lutto nel mondo viola: a 88 anni è morto Bernardo Rogora

Grave lutto nel mondo viola: a 88 anni è morto Bernardo Rogora
Oggi alle 15:26News
di Redazione FV

Grave lutto nel mondo della Fiorentina: nelle scorse ore, all'età di 88 anni, è scomparso Bernardo Rogora, ex difensore viola che ha fatto parte della rosa che vinse lo scudetto nel 1969. Rogora ha giocato a Firenze per cinque stagioni col ruolo di terzino destro dal 1965 al 1970 con 173 presenze e 5 gol in totale con la maglia della Fiorentina.