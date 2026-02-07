Capozucca sulla Fiorentina: "Vittima dell'ambiente ostile"

vedi letture

Così il direttore sportivo Stefano Capozucca su Fiorentina-Torino: “I risultati altalenanti dei granata confermano che è una squadra che non può garantire stabilità di prestazione, così come credo influisca la contestazione contro Cairo in fatto di serenità. I calciatori non sono solo delle macchine, percepiscono quello che gli succede intorno. Anche la Fiorentina è vittima dell’ambiente ostile, delle contestazioni contro Pradè che l’hanno costretto a rassegnare le dimissioni. A Firenze è sempre tutto molto particolare.

Paratici? Parla il suo curriculum, lo ricordo quando faceva l'osservatore alla Sampdoria, e se Marotta ha deciso di portarselo dietro alla Juventus qualcosa significa: sicuramente ci ha visto dei valori importanti. Successivamente ha fatto sempre buoni risultati, e per questo posso dire che sia una scelta azzeccatissima per la Fiorentina. Per me i viola non sono una squadra di secondo piano, ma una importante, che aveva bisogno di un dirigente di primo piano che dopo l'abbandono di Pradè potesse dare una svolta”.