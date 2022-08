INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PROBLEMI-ZURKO: DA VALUTARE COL TWENTE Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... NOTIZIE DI FV KOUAME, DAL 1' CON LA CREMONESE: INDIZIO DI MERCATO? Christian Kouame è partito inaspettatamente titolare contro la Cremonese, disputando anche una buona gara condita dall'assist a Bonaventura per il primo gol viola. Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it interessa proprio... Christian Kouame è partito inaspettatamente titolare contro la Cremonese, disputando anche una buona gara condita dall'assist a Bonaventura per il primo gol viola. Una delle notizie più lette quest'oggi su FirenzeViola.it interessa proprio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi