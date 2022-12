JUVE, Plusvalenze: rischiano l'esclusione dal campionato

La Juventus rischia di essere esclusa dal prossimo campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport nell'udienza fissata per il 20 gennaio la Procura Federale contesterà la violazione degli articoli del codice di giustizia 4.1 (lealtà e correttezza), 31 (illecito amministrativo) e 14 comma 1 lettera C ("aver indotto altri a violare le norme e le disposizione federali"). Sommando tutti questi capi d'accusa i bianconeri rischierebbero una pesante ammenda da pagare e l'esclusione dal campionato. Attenzione però perché le pene potrebbero essere inflitte anche in questa stagione, essendo secondo il regolamento l'esclusione da un campionato prevista in caso di plusvalenze fittizie servite a falsificare i bilanci e ottenere dalla Covisoc il permesso di iscrizione alla Serie A.