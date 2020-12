JURIC, Non siamo forti. I risultati coprono i problemi

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona accostato anche alla Fiorentina in estate, ha parlato così in conferenza stampa pre gara in merito alla situazione della propria squadra: "Siamo consapevoli di non essere forti. In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po' di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell'anno scorso, non ci siamo ancora vicini. Ciò non significa che non ci arriveremo, né il contrario: ci sono tanti nuovi che devono migliorare, adesso siamo in fase di costruzione".

E ancora: "Non siamo ai livelli di, per esempio, Genoa e Sampdoria: il gruppo si sta creando e stanno arrivando i risultati, ma serve un’altra visione per puntare a qualcosa in più rispetto alla salvezza. Bisogna non vendere più i migliori perché adesso non ce n’è più bisogno. Ora non abbiamo più plusvalenze da fare, o meglio: se ci saranno, non ci sarò più io. Sia chiaro, non sto attaccando nessuno, però per puntare in alto dobbiamo iniziare a guardare le cose in un altro modo"