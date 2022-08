JURIC, Lukic torna con noi ma non sarà capitano

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha deciso di riaccogliere Sasa Lukic dopo l'auto esclusione dalla prima di campionato che ha poi portato alle scuse del calciatore con lo spogliatoio. Scuse che però non sono state abbastanza per riprendersi la fascia da capitano, che a questo punto resterà intorno al braccio dello svizzero Rodriguez. In conferenza stampa, in vista della Lazio, l'allenatore croato ha parlato anche di questo tema: "Sarà con noi, non sarà capitano, poi vediamo in futuro come andranno le cose. Non c'è bisogno di dare segnali al gruppo, sono contento di come ha reagito il gruppo alle difficoltà: è stata una gara seria, le scelte le faccio in base di quello ma non devo dare segnali al gruppo".