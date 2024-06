JURIC, Col Toro nessun rimpianto. Ora voglio aggiornarmi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Secolo XIX, l'ex allenatore del Torino Ivan Juric, in passato accostato anche alla Fiorentina, ha toccato vari temi, parlando della sua esperienza in granata ha detto: "Se mi guardo indietro non posso che essere soddisfatto di ciò che abbiamo fatto e costruito. Non ho senso di incompiutezza. So che qualcuno può pensarlo, ma non è così. Lascio una squadra che ha grande cultura del lavoro. Non ho rimpianti. Siamo stati per tre stagioni nella parte sinistra della classifica e non era scontato".

Sul Futuro, Juric annuncia: "Voglio studiare e aggiornarmi. E vorrei farlo all’estero dopo cinque campionati senza esonero, e sempre dalla parte sinistra della classifica, in Italia. Visiterò qualche collega".