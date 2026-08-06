Ufficiale Juanlu Sanchez al Bournemouth, chiude il cerchio con la Fiorentina: c'è l'annuncio

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Juanlu Sanchez è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina in questa estate di rivoluzione viola. Il terzino del Siviglia invece va al Bournemouth chiudendo un cerchio proprio con la società viola. Alla Fiorentina è infatti andato Alex Jimenez preso proprio dal Bournemouth che ha avuto dunque l'esigenza di trovare un sostituto. Da giorni i due club avevano trovato l'accordo ma solo da oggi l'arrivo del terzino nel club inglese è ufficiale.

I numeri in biancorosso

Campione olimpico con la Spagna ai Giochi di Parigi 2024, Juanlu Sanchez lascia il Siviglia dopo aver collezionato 109 presenze complessive, mettendo a segno 6 reti e servendo 11 assist. Nell'ultima stagione è sceso in campo in 35 occasioni tra campionato e coppe, confermandosi uno dei profili più interessanti del club spagnolo.