Fiorentina-bet365 Scores, nuova partnership che sarà anche sulla manica

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Nuova partnership per la Fiorentina con bet365 Scores, all'insegna di innovazione, tecnologia e rapporto con le community. Ecco il comunicato della Fiorentina:

"Fiorentina è lieta di annunciare la nuova partnership con bet365 Scores, l'app che offre risultati e statistiche in tempo reale agli appassionati di calcio. A partire da questa stagione, il brand sarà presente sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile in qualità di Official Infotainment Partner, accompagnando il Club in un capitolo del tutto speciale della propria storia: quello del Centenario della Fiorentina, fondata nel 1926 e pronta a celebrare cento anni di passione, identità e appartenenza.

bet365 Scores, una piattaforma digitale dedicata al calcio, consente a milioni di tifosi di seguire in ogni momento risultati live, statistiche e notifiche personalizzate sui principali campionati e tornei internazionali. A unire le due realtà sono valori condivisi come la passione per il calcio, la vicinanza ai tifosi e la volontà di innovare il modo in cui gli appassionati vivono lo sport.

La partnership prevede la presenza del logo bet365 Scores sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile in tutte le competizioni ufficiali. Il debutto è previsto giovedì 6 agosto, in occasione dell'amichevole internazionale al Rocco B. Commisso Viola Park tra Fiorentina e Real Club Deportivo.

Per bet365 Scores la partnership rappresenta un investimento strategico in una delle realtà più riconosciute e apprezzate del calcio italiano. La Fiorentina può contare su una tifoseria fedele e trasversale, con una crescente proiezione internazionale, caratteristiche che rendono questa stagione particolarmente indicata per avviare un legame duraturo con la community viola".