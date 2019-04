JOVETIC, City offrirebbe improbabili contropartite

Leggiamo sul media francese footmercato.net dell'interesse del Manchester City per il talento viola Jovetic. Notizia che non ci sorprende molto visto che le giocate del montenegrino sono ormai davanti agli occhi dei maggiori club europei. Infatti i nomi sono quelli noti, Manchester United, PSG, Chelsea, oltre al già citato City. La notizia semmai è quella che vede i SkyBlues in difficoltà nel gestire il proprio mercato... non in entrata visto le immense disponibilità degli sceicchi, ma in uscita. L'aver offerto ai più svariati giocatori contratti milionari pone in effetti problemi non indifferenti ai club dei paperoni per sfoltire le rose in eccesso, e rientrare nei futuri parametri imposti dalla UEFA di Platini. Questi giocatori applauditi come campioni alla firma dei contratti, diventano di fatto degli ultra-baby-pensionati che soggiornano più sulle comode poltroncine delle tribune a cifre mensili da capigiro. Per il prossimo mercato l'imperativo è mandare via giocatori come Roque Santa Cruz (30) o Adebayor (27) che negli ultimi tempi girano l'Europa in prestito, sempre sicuri di non rimanere mai fermi, visto che le squadre dove giocano non possono permettersi i loro contratti e devono rispedirli al mittente. Quest'estate il City vuole liberarsi del problema e li offrirà in parziale contropartita per arrivare a giocatori di livello tipo Jovetic, per l'appunto. A parte il fatto che potrebbe essere difficile vedere la Fiorentina privarsi del suo talento, quel che è sicuro è che per vedere uno dei due giocatori citati in viola bisognerà che Corvino affronti altre lunghe ed estenuanti trattative di mercato per convincerli a sostanziali riduzioni d'ingaggio.