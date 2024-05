JOVETIC, Ci fu possibilità di tornare a Firenze. I riccioli...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi all'Olympiacos, Stevan Jovetic, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Conference League che la prossima settimana vedrà contrapporsi viola e greci. Queste le sue dichiarazioni: "A Firenze ho vissuto cinque meravigliosi anni, sia fuori sia dentro al campo. Anche oggi è lo stesso, mi vengono belle emozioni quando ripenso a Firenze. Sono molto felice quando la Fiorentina e le mie altre ex squadre fanno bene. Questa finale sarà speciale, purtroppo alla fine uno dei due non sarà felice".

Si rifarà mai ricrescere i capelli come ai tempi della Fiorentina?

"Sul campo mi piaceva come mi stavano, ma fuori era un disastro. Adesso lasciamoli così".

Si è mai sentito amato tanto quanto a Firenze?

"Non mi sono mai sentito così amato come a Firenze nel corso della mia carriera, se non in Nazionale".

Sarebbe potuto tornare alla Fiorentina?

"C'è stata la possibilità, penso, quando ero all'Inter, ma alla fine non se n'è fatto di nulla. Mi dispiace perché a Firenze sono stato bene e credo di aver dato tanto alla Fiorentina".

Quella doppietta col Liverpool resterà il primo passo di una lunga carriera...

"Prima ancora c'è stato il gol contro lo Sporting CP, che mi ha dato grande fiducia. Poi sono arrivate le doppiette al Liverpool e al Bayern. Era la mia seconda stagione alla Fiorentina, in Italia, e fu davvero buona sia come rendimento sia come numeri".

Senza quel brutto infortunio avrebbe potuto fare di più?

"Avrei potuto fare di più, sicuramente, ma non dipendeva da me. Io sono tornato più forte di prima. Al primo anno post infortunio ho fatto 15 gol, al secondo altrettanti. Durante la mia carriera a causa dei precedenti infortuni al crociato ho avuto anche degli infortuni muscolari, che mi hanno fatto perdere partite e abbassato i miei numeri, ma l'amore per il calcio ha vinto".

Quanti messaggi ha ricevuto in questi giorni da Firenze?

"Ho ancora casa a Firenze e in questi giorni sto usando pochissimo i social. Finché non finisce la partita non li guardo. E, se faccio gol, non festeggio. Proverò a controllarmi (ride, ndr)".