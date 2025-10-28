Josep Martinez investe un anziano in carrozzina: tragedia a due passi da Appiano Gentile

Un fatto di cronaca coinvolge un calciatore dell'Inter. Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 9.30 dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in carrozzina elettrica la strada provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato da Repubblica, alla guida del veicolo c’era Josep Martinez, portiere dei nerazzurri.

In base a una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe accusato un malore, finendo con la carrozzina sulla corsia destinata al traffico automobilistico. Il giocatore si è immediatamente fermato per prestare aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti l’ambulanza e l’elisoccorso, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale che collega Fenegrò a Limido Comasco e Lurago Marinone, a poca distanza da Appiano Gentile, sede del centro sportivo dell’Inter.