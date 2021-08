JOAQUIN, Arrivò Sousa che valorizzava altri ed io...

Joaquin ha parlato della possibilità di lasciare il calcio a fine stagione. E' lui stesso a spiegare il motivo a Canal Sur Radio: "Ho l’impressione che possa essere il mio ultimo anno, perché sto giocando meno del portiere di riserva di Holly e Benji". Poi è tornato sull'addio alla Fiorentina: "Nel mio ultimo trasferimento al Betis, dalla Fiorentina, sono stato in ballo fino a cinque minuti prima della chiusura del mercato. Non è stato facile, perché a Firenze nell’estate del mio terzo anno era arrivato Paulo Sousa al posto di Montella. E per me le cose sono cambiato un po’, l’allenatore ha voluto valorizzare altri giocatori e questo mi ha intaccato un po’ il morale. Perciò a quel punto ho ragionato così ‘qualunque cosa accada non firmo, faccio il mio ultimo anno'"