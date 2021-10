JAROSIK, Kokorin? Gli infortuni hanno influito molto

L'ex difensore ceco, Jiri Jarosik, ha parlato di Aleksandr Kokorin a RB Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento che abbia scelto di andare in Italia e affrontare un percorso difficile. Io ho personalmente sempre detto ai russi di andare a giocare nei campionati top, ma forse, prima della Fiorentina, avrebbe dovuto pensare a giocare da qualche altra parte per un anno. La sua scelta l'ha fatta e per lui era importante mettersi subito in mostra agli occhi dell'allenatore, dei compagni per guadagnare credibilità. Se inizi male invece diventa difficile recuperare. Gli infortuni hanno influito molto".