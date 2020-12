JACOBELLI, Viola la lacuna è in attacco. Ora...

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto per parlare di argomenti legati all'attualità viola. Queste le sue dichiarazioni: "La prova di carattere che ha dato la squadra è molto significativa. Non si può pensare di punto in bianco che la squadra migliori. Il modo in cui è stato ottenuto il risultato contro il Genoa è stato molto importante perché ha fatto capire che la squadra è viva e reagisce. Penso che piano piano possa uscire dalla crisi di risultati, ma il torneo è molto equilibrato. Con una vittoria i viola farebbero un passo significativo verso la tranquillità. Il pareggio è stato prezioso sotto questo aspetto. Ribery? La valutazione migliore la può fare solo Prandelli, ma comunque penso che Ribery sia solo in un periodo negativo. Deve essere considerato fondamentale, tutti devono fare un salto di qualità però aspettando il mercato di gennaio. La lacuna più importante è la mancanza di un centravanti. Mancano ancora 4 partite prima della sosta e spero si possano intravedere dei progressi. Kouame e Vlahovic? Lo devi mettere in preventivo i cali di rendimento a quell'età. Solo i fenomeni hanno raramente steccato, ma la questione riguarda il gioco espresso dalla squadra. I dati sui gol degli attaccanti giustificano però il malessere dei tifosi viola. Ceccherini-Amrabat, percorso inverso e rendimenti opposti? Non credo sia una questione di ambiente ovattato a Verona. Nelle carriere dei calciatori ci sono periodi in cui giochi bene ed altri in cui non succede. Il giudizio definitivo però va dato sempre alla fine, non dopo 10 partite".