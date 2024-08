JACOBELLI, Viola cantiere aperto. Kean segnali positivi

FirenzeViola.it

A TMW Radio è intervenuto ospite il direttore Xavier Jacobelli.

La Fiorentina invece l’ha vista in difficoltà?

“Ora l’obiettivo deve essere superare il play-off di Conference League. Kean ha dato segnali positivi, ma la squadra è un cantiere aperto, Gudmundsson si sta inserendo e Adli è appena arrivato. In ogni caso in questo avvio di stagione hanno inciso tanto gli Europei e la Coppa America, perché un conto è iniziare la preparazione al completo, un altro è vedere elementi importanti arrivare alla spicciolata”.