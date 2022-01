JACOBELLI, Ikoné signor giocatore. Amrabat-Toro...

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato a torinogranata.it del mercato del Torino: "Servono un difensore, un centrocampista e un attaccante, ma serve che queste operazioni non vengano concluse all’ultimo minuto perché altrimenti tutto questo comporterebbe problemi e non aiuti per Ivan Juric. Abbiamo due esempi sotto gli occhi: la Fiorentina ha preso Ikone addirittura prima di Natale e l’Atalanta Boga. Quest'ultima si è portata avanti con il lavoro e Ikone, che è un signor rinforzo per la Fiorentina, è già a disposizione di Italiano. Ho usato questi due esempi per sottolineare come sul mercato non è vero che chi si muove all’ultimo momento fa i migliori affari, certo a volte succede, a volte, ma è l’eccezione che conferma la regola".

Amrabat e Orsolini sono solo ipotesi?

“Il mercato è fatto di ipotesi, congetture, di operazioni possibili e di operazioni impossibili che ovviamente non vanno in porto. Ad esempio, Amrabat è un giocatore che Juric conosce molto bene e fu lui a valorizzarlo nel modo migliore ai tempi del Verona ed è un calciatore che farebbe molto comodo al centrocampo del Toro, ma bisogna capire quale sia la valutazione che la Fiorentina intende dare al cartellino e quali siano i margini della trattativa. Amrabat in questo momento non è un titolare fisso e non lo è mai stato dall’inizio della gestione di Italiano e che, a quanto risulta, tornerebbe volentieri alle dipendenze di Juric. Il centrocampista farebbe molto comodo al Toro proprio perché Juric lo conosce bene e abbiamo visto come il tecnico croato sappia valorizzare i giocatori nei quali lui crede e dei quali è convinto che possano avere margini di miglioramento. Mentre la vedo dura per Orsolini per la sua quotazione, il giocatore è interessante, ma il Bologna fisserà un prezzo assolutamente rimarchevole".