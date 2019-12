J. COMMISSO, Grazie Mister. Ti auguro il meglio

Il figlio del presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, non ha mai mancato di manifestare il suo amore per la squadra ed anche il tanto affetto per l'ormai ex allenatore dei viola, Vincenzo Montella. A testimonianza di ciò ha postato una foto su Instagram abbracciato con lui a cena ed ha scritto sotto queste parole: "Grazie Mister Montella per i tuoi sforzi e il tuo impegno per la Fiorentina. Ti auguro i migliori successi nel prossimo capitolo della tua carriera ed auguro il miglior futuro a te e alla tua famiglia. In bocca al lupo. Forza Viola sempre". Di seguito il post originale.