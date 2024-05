ITALIANO, Temo il loro entusiasmo. Daremo tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Interventuto ai microfoni di SkySport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato prima dell'inizio della sfida contro l'Olympiacos. Queste le sue parole: "Rendetevi conto dell'atmosfera. Di quello che ci giochiamo. Abbiamo esperienza, sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata ottima. Ora dobbiamo dare il massimo".

Gioca Bonaventura? In che posizone?

"Bonaventura può muoversi sia davanti che in mezzo. Se dovrà fare più il centrocampista lo farà, se invece deve buttarsi dentro lo sa fare. Questa partita è importante negli undici ma non solo, anche in chi finisce il match".

Cosa teme dell'Olympiacos?

"E' una squadra che arriva con grande entusiasmo. Ha giocato con grande entusiasmo e ha battuto squadre di valore. Temo l'entusiasmo, l'esperienza in queste competizioni dell'allenatore e la loro punta. Concedono però e lasciano situazioni e noi dobbiamo essere concreti per sfruttarle".