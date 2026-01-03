Italiano su Dominguez: "Rispetta le scelte e non crea problemi. Sono tranquillo su di lui"

Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di cartello contro l’Inter, ha affrontato anche il tema del calciomercato. Il tecnico del Bologna ha risposto ad alcune domande riguardanti Benjamín Dominguez, seguito dalla Fiorentina, e sull’eventualità di nuovi innesti in rosa. Queste le sue parole: "Dominguez sta dando il suo contributo e penso che nel momento in cui si rispettano le scelte e non si creano problemi, io sono tranquillo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio. Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare la porta.

Ma sono convinto che ci sbloccheremo. Purtroppo manca Bernardeschi nel periodo più bello per lui, ma lo aspetteremo. Presto arriveranno anche i gol di Rowe, ne sono certo. La differenza la fa chi la butta dentro, in questo momento ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo".