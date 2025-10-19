Italiano si gode il Bologna: "Prima vittoria fuori casa. Ora trasferte dure"

Sorride e festeggia il Bologna di Vincenzo Italiano che vince contro il Cagliari alla Unipol Domus 2-0 e si proietta nel migliore dei modi verso la trasferta di Firenze contro la Fiorentina in programma tra una settimana. Al termine del match, proprio il tecnico Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi: "Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara - le parole riportate da TMW - sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa".

Cosa ha detto ad Orsolini che sta diventando il nuovo bomber del Bologna? "Orsolini sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco".

Si aspettava un inizio così? "Quelli di oggi sono tre punti importanti, fatti in uno stadio difficile. A Cagliari c'è sempre un ambiente complicato, perdo sempre tre anni di vita quando devo preparare questo match. Dopo aver lavorato con la squadra più che dimezzata per le Nazionali, arrivare qui e vincere, è sicuramente una soddisfazione. C'è ancora da lavorare però. Abbiamo commesso qualche sbavatura ma nel complesso siamo stati attenti e siam riusciti a contenere il Cagliari. La squadra si sta amalgamando bene, abbiamo ancora margine di miglioramento".