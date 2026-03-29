Italiano sempre più convinto da Sohm: lo svizzero si sta prendendo il posto al Bologna
Dopo un inizio poco appariscente, Simon Sohm ha iniziato da marzo a ritagliarsi un ruolo sempre più importante negli equilibri del Bologna di Vincenzo Italiano. La prestazione recente meno brillante contro la Lazio racconta solo in parte il suo momento: dalla trasferta di Genova del 15 febbraio, quando è partito per la prima volta titolare, il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina, è cresciuto con continuità, diventando molto più di una semplice alternativa e trovando spazio con regolarità nelle scelte del tecnico rossoblù.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a incidere sul suo rendimento è stata anche la modifica tattica introdotta da Vincenzo Italiano: meno trequartista e più mezzala, con l’obiettivo di garantire maggiore equilibrio alla squadra. Un assetto che ha finito per valorizzare al meglio le caratteristiche dello svizzero.
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