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Beltran ringrazia la Fiorentina per gli auguri di compleanno: "Vi voglio tanto bene"

Beltran ringrazia la Fiorentina per gli auguri di compleanno: "Vi voglio tanto bene"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Lucas Beltran, attaccante argentino arrivato a Firenze dal River Plate nell'estate del 2023, è attualmente in prestito al Valencia dove ha collezionato 23 presenze condita da 3 gol e 2 assist. Oggi l'ex centravanti viola è stato celebrato per il giorno del suo compleanno dal club gigliato attraverso un post su Instagram, che lo stesso Beltran ha ricondiviso in una sua storia commentandolo con la frase: "Grazie mille. Vi voglio tanto bene". Questa di seguito la storia in questione: