Tragedia in Messico-Portogallo: un tifoso muore cadendo dalle tribune

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(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Se gli Stati Uniti sono stati sconfitti 5-2 dal Belgio, un'altra nazionale dei Paesi ospitanti il prossimo Mondiale di calcio, il Messico, è riuscito a pareggiare 0-0 con il Portogallo in un'amichevole allo stadio Azteca di Città del Messico, che ospiterà la partita inaugurale del torneo. I portoghesi, privi di Cristiano Ronaldo, non sono riusciti a superare la ben organizzata difesa di casa, sfiorando la rete solo con un palo di Goncalo Ramos. Il Messico ha anche avuto l'occasione di segnare, ma Gonzalez a dieci minuti dalla fine ha sbagliato un facile colpo di testa. Martedì, il Portogallo cercherà di rifarsi proprio contro la Nazionale Usa.

La riapertura dello stadio Azteca, dopo quasi due anni di lavori di ristrutturazione, ha visto una grande partecipazione di pubblico ma è stata funestata dalla morte di un tifoso, caduto da una tribuna prima del fischio d'inizio. Secondo la polizia, un uomo ubriaco ha tentato di saltare dall'esterno delle tribune, dal secondo al primo livello, ed è precipitato a terra. (ANSA).