Fiorentina su Mascardi dello Spezia: per il Secolo XIX concorrenza anche di Napoli e Roma

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La Fiorentina è tra le squadre di Serie A interessate al giovane portiere dello Spezia, Diego Mascardi. Il classe 2006 ha lasciato in questi giorni il ritiro di Follo per unirsi alla Italia Under 21, dove è stato chiamato a sostituire l’infortunato Motta, secondo portiere della Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al termine della stagione è previsto un incontro tra il club ligure e l’entourage del giocatore, guidato dall’agente Mario Giuffredi. Il contratto di Mascardi è attualmente in scadenza nel 2028, ma su di lui resta vivo l’interesse di diversi club di Serie A: oltre ai viola ci sono infatti anche Napoli e Roma, che nei mesi scorsi avevano già effettuato alcuni sondaggi.