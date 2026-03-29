La Roma molla Fortini: giallorossi su Carlos Augusto per il ruolo di esterno
FirenzeViola.it
La Roma, dopo aver cercato l'assalto a Fortini nelle ultime due sessioni di calciomercato, quella estiva e quella invernale, sembra aver intenzione di virare su altri obbiettivi per il ruolo di terzino. Il nome che i giallorossi hanno messo nel mirino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe quello di Carlos Augusto dell’Inter. Esterno abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all’occorrenza, calciatore che nella sua squadra attuale è chiuso dall’inamovibile Dimarco.
Pubblicità
News
Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte violadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Copertina
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com