La Roma molla Fortini: giallorossi su Carlos Augusto per il ruolo di esterno

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La Roma, dopo aver cercato l'assalto a Fortini nelle ultime due sessioni di calciomercato, quella estiva e quella invernale, sembra aver intenzione di virare su altri obbiettivi per il ruolo di terzino. Il nome che i giallorossi hanno messo nel mirino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe quello di Carlos Augusto dell’Inter. Esterno abituato a muoversi con una linea a tre alle spalle e in grado pure di spostarsi dietro all’occorrenza, calciatore che nella sua squadra attuale è chiuso dall’inamovibile Dimarco.