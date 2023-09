ITALIANO, Per me Nico è troppo importante. Kouame...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano dopo la bella vittoria è intervenuto ai canali di Dazn: "A Milano l'Inter ha vinto con merito ma abbiamo commesso tantissimi errori. Oggi avevamo la voglia di reagire e di rifarci e ci siamo riusciti. I ragazzi della Fiesole sono straordinari, per l'attaccamento e per il calore che ci danno.

Parisi ha preso l'applauso di tutto il Franchi. Quanto valore in più danno queste alternative?

"Parisi nei primi 20 minuti ha toccato 70 palloni. Quando diventi il regista devi trovare soluzioni e gli stavo dicendo quello. Avevamo bisogno di questa vittoria e ci siamo riusciti. Quando fanno gol i subentrati mi piace da impazzire peché vuol dire che lottiamo tutti insieme".

Che giocatore è Kouame e quanto è importante?

"Lui è un grande uomo squadra. Ha uno spirito da giocatore maturo, sia quando subentra, sia quando parte dall'inizio ha sempre la stessa mentalità. Ripeto quello che ho detto lo scorso anno, con lui si può andare in guerra perché non ti abbandona mai"

Invece di Nzola che ne pensa?

"Nzola deve giocare palle alla porta e deve attaccare la profondità. Può ancora miglioarre, secondo me sta soffrendo troppo il fatto che non ha fatto go. Gli ho parlato e gli ho detto che i gol arriveranno. Sia lui che Beltran devono giocare per la squadra".



Continuerà l'alternanza?

"Si. Beltran arrivava dall'Argentina e il viaggio era lungo. Con lui c'era Gonzalez, ma era in una condizione mentale differente. Inoltre per me Nico in questo momento è troppo importante e non voglio perderlo".