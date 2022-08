ITALIANO, Jovic deve recuperare, Gonzalez garanzia

Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Twente-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "È stata una delle prime partite che ho sentito veramente, la posta in palio era altissima. Una bellissima sensazione, nel senso che è una missione compiuta dopo questa sofferenza. Non possiamo sbagliare quei gol contro una delle squadre più forti del sorteggio. Sono contento di questo, l’anno scorso abbiamo battagliato tanto e ci regaliamo questa qualificazione ai gironi, soprattutto per i nostri tifosi. Ci tenevamo".

La squadra ha mostrato personalità...

"Era quello che dovevamo fare. Venire qui e non proporre ciò che ci ha permesso di giocarcela era da folli. Abbiamo giocato e creato palle gol, meritando la qualificazione. Contro una signora squadra. Grande merito alla squadra a venire qui e fare quello che abbiamo sempre fatto".

L'errore di Jovic ha pesato molto?

"Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe anche da andare da Igor a dirgli qualcosina. Il calcio insegna tanto, lo vedi dalle palle gol che abbiamo sprecato. Vanno messe dentro perché poi possono essere pagate. Dobbiamo riuscire a concretizzare quel che creiamo".

Come mai Maleh sempre titolare?

"Queste partite che avremo le gestiremo come sono gestite queste. Viaggi, recuperi, gente stanca... più rotazioni riesco a fare e più avremo vantaggi. Nico ha giocato perché è una garanzia, Maleh per vari motivi: le rotazioni hanno fatto sì che toccasse a lui. A Empoli ha un po’ riposato e oggi era fresco. Sto cercando di dare minutaggio a tutti perché è bello, sono tutti sorridenti e sanno che sanno dare il loro contributo".

Su Terracciano-Gollini:"Vedremo come gestirli. Volevamo superare il turno per coinvolgere tutti".

Sulla squadra in generale: "Sono calciatori che, chi per un motivo chi per un altro, basta poco per far diventare giocatori di alto livello. C'è chi deve migliorare sotto porta e chi in assistenza. Jovic va recuperato sotto la continuità e l’aspetto fisico. Io so che ho a disposizione gente di qualità e che da tutto. A volte so che qualcuno non è d’accordo ma io mi prendo le responsabilità. Finché le cose vanno bene cercheremo di gestire il lavoro e far crescere tutti".