ITALIANO, Grande gara, vietato staccare la spina

Il Corriere dello Sport dà spazio anche alle parole del principale artefice dell'ottima stagione della Fiorentina, ovvero Vincenzo Italiano. L'ex Spezia ha commentato nel post- partita di ieri la vittoria convincente dei suoi sulla Salernitana cercando di invogliare la squadra a non calare di concentrazione: "Non vogliamo staccare la spina- così ha esordito Italiano- dobbiamo sempre tenere il piede sull'acceleratore. Siamo stati bravi ad acquisire concretezza, sono contento anche per il gol da fuori di Bonaventura, che ci mancava"- ha proseguito il tecnico, che si è dimostrato soddisfatto della partita dei viola, anche se ha ammonito i suoi per l'interpretazione di due parti del match, l'avvio ed alcuni minuti dopo il 2-0: "Non eravamo partiti come al solito all'inizio, poi ci siamo sciolti. Se ho avuto paura sul 2-0? Loro qualche occasione l'hanno avuta, dobbiamo gestire meglio quei momenti".

Il Corriere riporta anche le parole di Italiano su Dusan Vlahovic, protagonista con una doppietta ieri: "Sono contento per lui perché si allena sempre al top, ha fame. Se c'era un aspetto da migliorare abbiamo cercato di farlo durante la settimana e alla prima occasione, è riuscito a segnare in quella che poteva essere una nostra lacuna. Siamo felici di avere una punta a quota 15 gol. Per noi è una soddisfazione enorme. Timore di perderlo a gennaio? In questo momento non ho paura di nulla. Ho solo il pensiero di far bene nelle ultime tre gare".