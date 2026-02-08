Ex obiettivi, gli avvocati di Diogo Leite pungono la Lazio: "Accordo mai esistito"

Gli avvocati di Diogo Leite rispondono alla Lazio. La telenovela sul difensore, cercato a lungo dalla Fiorentina lo scorso gennaio, è ancora aperta e riguarda l'affare sfumato per il passaggio del giocatore in biancoceleste: il club di Lotito aveva chiuso l'operazione con l'Union Berlino a 2.5 milioni di euro, ma poi l'infortunio rimediato dal centrale lo scorso 31 gennaio al 75esimo della sfida contro l'Hoffenheim ha fatto saltare il banco. Trattasi di un problema alla coscia che lo terrà ai box per le prossime sei-sette settimane. Un contrattempo che ha fatto desistere il club biancoceleste.

Sul tema si era espresso il ds Fabiani, dicendo: "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente". Parole che non sono piaciute all'entourage del portoghese, la cui risposta è arrivata tramite una dichiarazione affida ad A Bola: "A seguito di diverse dichiarazioni pubbliche e notizie diffuse ieri e oggi in Italia e Portogallo in merito alla presunta esistenza di un accordo tra il giocatore Diogo Leite e la SS Lazio, è necessario fornire i seguenti chiarimenti con il massimo rigore. A scanso di equivoci, non esiste, né è mai esistito, alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di alcun tipo tra Diogo Leite e la SS Lazio, né direttamente né indirettamente".