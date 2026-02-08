Vanoli bocciato: tremarella per Zapata, gestione criminosa. Le pagelle

vedi letture

Sonore bocciature, da parte dei quotidiani sportivi, per Paolo Vanoli. Il tecnico della Fiorentina è ritenuto da tutti come il principale responsabile del pareggio contro il Torino, dilapidato negli ultimi minuti dopo una serie di cambi che non hanno convinto. "La Fiorentina tipo l’ha trovata, ma la gestione del vantaggio resta criminosa. L’ennesimo gol incassato nel recupero è la diretta conseguenza di una squadra che, dopo il 2-1, ha smesso di giocare e si è abbassata. Solomon fuori, Ranieri dentro, è una dichiarazione d’intenti che arriva troppo presto", scrive il Corriere dello Sport-Stadio; "La Fiorentina sembra commettere sempre gli stessi errori, sia nel primo tempo che quando, dopo cambi discutibili, prende l'ennesimo gol del pareggio nel recupero", aggiunge Tuttosport.

"Entra Zapata, non Maradona o Messi, e gli prende la tremarella, buttando in campo Ranieri al posto di Solomon e spostando una squadra che palesemente non sa difendere trenta metri più dietro. I due punti persi portano anche la sua firma", si accoda il Corriere Fiorentino. Giudizio più dolce, invece, per La Gazzetta dello Sport, unica testata a dare 6 a Vanoli: "Finale agitato, ma deve fare mea culpa: i primi cambi incidono, gli ultimi no e la squadra si schiaccia troppo".

Le pagelle di Vanoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 4

La Nazione: 5

la Repubblica: 5