ITALIANO, Auguro un 2023 viola ancora più esaltante

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Primavera viola: "I miei più sinceri auguri a tutti i nostri tifosi per un felice e sereno 2023. Colgo quest'occasione per ringraziarvi per il vostro affetto e il vostro costante sostegno. L'anno che sta per concludersi è stato straordinario e sono felice di aver condiviso con voi forti emozioni e soddisfazioni. Mi auguro che ciò che arriverà nei prossimi mesi possa essere ancora, se possibile, più esaltante. Insieme alla Società, con i ragazzi e il mio staff, posso assicurare che faremo di tutto per rendervi fieri di noi. Buon Anno Fiorentina e Buon Anno Firenze!".