ITALIANO, A Nzola manca solo il gol. Spiace per il pari

Ai microfoni di Dazn ha parlato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Secondo me potevamo fare bottino pieno e fare un bel salto in classifica e mettere dentro autostima e consapevolezza. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Il primo tempo è stato ottimo, potevamo segnare di più e siamo tornati un po' all'antico come quando avevamo difficoltà a segnare. Se poi non ammazzi l'avversario puoi subire gol, ma mi prendo la prestazione".

Manca il gol degli attaccanti?

"Sta mancando il gol dei centravanti. Gli esterni sono attaccanti, manca solo la zampata dei nostri numeri 9 ma continuando così è impossibile non buttarla dentro. Non deve essere un'ossessione altrimenti può mancare lucidità. Dispiace non averla vinta, anche nel secondo tempo quando abbiamo faticato di più si sono creati i presupposti".

Prosegue: "Nessuno deve perdere fiducia. Si sta lavorando con grande entusiasmo, mi auguro che la prossima sia quella giusta. Testa alta e lavorare, poi i gol arriveranno".

Si sta confidando con lei Nzola?

"Gli manca solo il gol perché sul resto ha lavorato bene. Ha giocato titolare perché spero che si sblocchi e inizi un nuovo percorso mentale liberandosi da questo peso. Poi c'è anche Beltran, entrambi faranno gol perché la squadra lavora per loro"

Sulla prestazione di Nico

"Se giudichiamo le prestazioni per i gol è riduttivo. Lavora per la squadra e si sacrifica, ha quella freddezza che sta mancando agli altri. Aveva avuto un probema che sembrava più serio, ma so che posso contare su di lui e l'ho schierato".