ITALIANO, 3 punti sporchi? Contava solo vincere

Al termine di Fiorentina-Bologna, Vincenzo Italiano ha commentato così a Skysport la vittoria della Fiorentina sul Bologna: "Ci sono anche questo tipo di vittorie all'interno di un campionato. Venivamo da prestazioni buone in cui abbiamo raccolto poco. Nel secondo tempo potevamo gestirla meglio ma oggi c'era un caldo anomalo e forse ci ha dato noia".

Anche oggi avete creato tanto.

"Oggi, soprattutto nel secondo tempo, doveva venire fuori la qualità nell'ultimo passaggio. L'abbiamo fatto nell'occasione del gol, ma si poteva gestirla meglio. Tornare alla vittoria è importante, se è stata una partita sporca o meno non è importante".

Nel primo tempo cosa non è andato?

"I ritmi non erano elevatissimi. Una volta arrivati sulla trequarti non riuscivamo ad essere pericolosi. Ho detto ai ragazzi di arrivare più velocemente in avanti perché eravamo troppo lenti"

Avete metabolizzato la partenza di Vlahovic?

"L'ho detto tante volte, il timore era di poter dipendere da un solo giocatore, invece la nostra organizzazione ha retto bene. Abbiamo introdotto due giocatori importanti che però arrivavano da un altro tipo di calcio. Son contento per questo. Sia Piatek che Cabral stanno crescendo, poi se aggiungiamo anche qualità e gol ancora meglio. Stiamo facendo ancora poco davanti".

Come fare a migliorare sotto porta?

"La cattiveria si può allenare. Bisogna essere più velenosi sotto porta e questo si allena in settimana, cercando di riproporre le situazioni di partita. Ci proviamo sempre, poi ci sono quelli che hanno già 10-15 gol nelle gambe, gli altri vanno allenati".