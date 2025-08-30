Italia Under 21: forfait di Camarda per infortunio, al suo posto Ekhator

Oggi alle 19:00
di Redazione FV

Tegola per il Lecce visto l'infortunio di Francesco Camarda durante la gara con il Milan, tra l'altro la sua squadra di provenienza. L'attaccante è costretto a dare forfait anche in Nazionale Under 21. Il ct Silvio Baldini ha provveduto a sostituirlo con Jeff Ekhator del Genoa.

Ecco l'elenco aggiornato
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa), Jeff Ekhator (Genoa)*
*convocato il 30 agosto in sostituzione dell'indisponibile Francesco Camarda (Lecce)