Italia Under 21: forfait di Camarda per infortunio, al suo posto Ekhator
Tegola per il Lecce visto l'infortunio di Francesco Camarda durante la gara con il Milan, tra l'altro la sua squadra di provenienza. L'attaccante è costretto a dare forfait anche in Nazionale Under 21. Il ct Silvio Baldini ha provveduto a sostituirlo con Jeff Ekhator del Genoa.
Ecco l'elenco aggiornato
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa), Jeff Ekhator (Genoa)*
*convocato il 30 agosto in sostituzione dell'indisponibile Francesco Camarda (Lecce)
