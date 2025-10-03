Italia Under 21, c'è la lista di Baldini: convocati Martinelli, Fortini e Ndour
Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, ha diramato la lista dei convocati per le partite in programma il 10 e il 14 ottobre, contro Svezia e Armenia, per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Tra i calciatori chiamati all'appello, anche i viola Tommaso Martinelli, Niccolò Fortini e Cher Ndour.
Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).
