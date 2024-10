ITALIA U21, Alle 18.30 sfida all'Irlanda: Bove e Comuzzo in panca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18.30 Italia e Irlanda Under 21 scenderanno in campo allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste, per giocarsi il primo posto del girone A, che vale la qualificazione agli Europei di categoria. Bove partirà dalla panchina, così come baby Comuzzo al quale il ct dà l'emozione della prima partita con l'Under 21 anche se da riserva. Escluso invece Bianco. Queste le scelte di Carmine Nunziata:

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito.

A disp. Ambrosino, Bonfanti, Bove, Comuzzo, Fabbian, Fazzini, Koleosho, Turicchia, Zacchi. Allenatore: Nunziata.

IRLANDA U21(5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, MacNulty, Roughan; Healy, Adeeko, Moran; Armstrong, Kenny.

Allenatore: Crawford.