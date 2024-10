ITALIA U20, Sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra. Comuzzo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Seconda sconfitta in tre partite per l’Italia Under 20 in Elite League. L'Italia U20 perde 2-1 contro l'Inghilterra e rimane così a 3 punti la squadra di Bernardo Corradi nella competizione, mentre gli inglesi salgono a quota 7. Il gol di Ebone non basta, gli inglesi la ribaltano e vincono con una rete nel finale. Il difensore viola Pietro Comuzzo, partito titolare nella sfida, si è reso protagonista di un ottimo intervento dopo 30 minuti di gioco ed è rimasto in campo per tutta la gara. 68 minuti invece per l'altro viola Jonas Harder che ha disputato una buona prova in fase di contenimento a centrocampo.